In Antwerpen begint de renovatie van de verbinding tussen de Tijsmans- en de Liefkenshoektunnel (R2). Het verkeer kan er maar over 1 rijstrook. Sinds de "knip" in de Leien verwerkt die weg al meer verkeer, en dat kan dus extra problemen veroorzaken op alle hoofdwegen rond de Scheldestad, want het enige alternatief om de Schelde te kruisen, is de al verzadigde Kennedytunnel.