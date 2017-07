Zaterdag is de 104e editie van de Ronde van Frankrijk van start gegaan. De "Grand Départ" vond plaats in Düsseldorf, in Duitsland, met een korte individuele tijdrit. Geraint Thomas (Team Sky) mocht zich op de eerste Tourdag tot winnaar kronen.

De tweede rit op zondag is er eentje met aankomst in Luik. Benieuwd wie de eerste rit in lijn op zijn naam mag schrijven. De Tour eindigt op 23 juli in Parijs, dan weten we of Chris Froome zichzelf opvolgt als eindwinnaar of dat een andere wielrenner met de prijzen gaat lopen.

U kunt alles over de Tour volgen bij onze collega's van Sporza.