De Capella is intussen geborgen en ligt aan een kade in Oostende. Daar wordt het zeiljacht gelicht voor verdere inspectie. Daaruit moet blijken of het inderdaad een mankement aan de kiel is dat het ongeval veroorzaakte en of er nog andere schade is.

De zesde opvarende, een jongeman van 18, is nog steeds vermist. Gisteren hebben Belgische en Nederlandse reddingsdiensten de hele namiddag en avond gezocht op zee. Tegen zonsondergang konden ze het lichaam nog niet lokaliseren. Om 21.22 uur is de zoekactie stopgezet en die zal vandaag ook niet meer worden hervat.