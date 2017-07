"In alle provincies rijden vanmorgen beduidend meer bussen dan de voorbije dagen", zegt Sonja Loos van De Lijn. "Meer dan 65 procent van de chauffeurs is uitgereden, maar dat betekent ook dat er in heel Vlaanderen nog hinder is en dat kan heel sterk verschillen van locatie tot locatie."

"In Leuven bijvoorbeeld zijn er nog heel wat problemen, terwijl de toestand vrijwel normaal is in de regio Brugge", aldus De Lijn.

Aan de kust rijdt van morgen 20 procent van de trams. "Dat zal in de loop van de dag zeker nog toenemen."

