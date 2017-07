Stormloop bij inschrijvingen voor zomerklassen in Antwerpen

Kinderen die in Vlaanderen school lopen maar die nog niet goed Nederlands kennen, kunnen op een zomerschool hun kennis bijspijkeren. In Antwerpen is er zo een, en de plaatsen zijn erg gegeerd.

