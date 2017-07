De mogelijkheid om kleine ­milieu-overtreders via zo'n schikking een geldsom van maximaal 2.000 euro op te leggen, bestaat sinds 2012. Sindsdien is het hard gegaan: van 311 gevallen in 2013, naar 530 in 2015, en vorig jaar al 843.

Volgens woordvoerster Brigitte Borgmans van het Vlaams Departement Omgeving is nu al zo´n 40 procent van de boetes geregeld via een minnelijke schikking. Door deze procedure te gebruiken voor zaken als sluikstorten op kleine schaal, komt er meer tijd vrij voor onderzoek naar grote milieumisdrijven als het lozen van gevaarlijke stoffen of het werken zonder de juiste vergunningen.

Gemiddeld bedraagt de hoogte van een minnelijke schikking 150 euro. In totaal is vorig jaar voor ruim 2,2 miljoen euro opgelegd aan milieuboetes. Daarbij gaat het zowel om schikkingen als boetes voor grote misdrijven. Het geld komt terecht in een speciaal fonds dat milieuschade moet beperken.