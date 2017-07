In het duurste ziekenhuis kost een blindedarmoperatie nu dubbel zoveel aan de overheid als in het goedkoopste. Daarom wil minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) voor dergelijke courante operaties een vaste subsidie geven. Goed idee, vinden de Socialistische Mutualiteiten.

Maar hetzelfde kan met de ereloonsupplementen die momenteel nog toegelaten zijn in éénpersoonskamers. Want die lopen nog veel sterker uiteen, ook voor een blindedarmoperatie. "Het goedkoopste ziekenhuis rekent 140 euro aan in een eenpersoonskamer, het duurste ziekenhuis 2.100 euro. Toch wel een heel groot verschil", zegt algemeen secretaris Paul Callewaert aan VRT Nieuws.

Het socialistisch ziekenfonds wil helemaal af van die ereloonsupplementen. Patiënten zouden alleen nog een vast supplement moeten betalen voor het comfort van een éénpersoonskamer.

Wat de hospitalisatieverzekeraars niet meer moeten terugbetalen aan ereloonsupplementen, zouden ze moeten afdragen aan de overheid. Die zou dat geld gelijk verdelen over alle ziekenhuizen. "Ik denk dat bijna iedereen wint in dit systeem. De patiënt, omdat de ereloonsupplementen worden teruggedrongen. De ziekenhuizen die minder supplementen aanrekenen winnen er ook bij", zegt Callewaert.

Alleen de duurste ziekenhuizen en ook de duurste artsen zouden moeten inleveren, zegt het ziekenfonds.