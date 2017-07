Waterbus als alternatief vervoer in Antwerpen

Op de Schelde vaart er vanaf morgen een waterbus. Ten zuiden van Antwerpen kun je ermee van Hemiksem via Kruibeke (in het Waasland) tot in het centrum van Antwerpen varen. De initiatiefnemers (onder meer de haven ) hopen dat de waterbus een aantrekkelijk alternatief wordt voor de pendelaars, die nu met hun auto vaak urenlang in de file staan.

