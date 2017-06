De 62-jarige man uit Luik die Raoul Hedebouw in het been stak met een mes verklaarde dat hij uit wraak handelde, nadat hij meerdere politici had gecontacteerd in verband met problemen die hij had met het gerecht.

De man zou het slachtoffer zijn geworden van twee gevallen van agressie, een keer in Antwerpen en een in Luik. Hij was van mening dat de aanvallers niet zwaar genoeg waren gestraft en voelde zich naar eigen zeggen in de steek gelaten door het gerecht en de politiek.

De man had kort voor de feiten Raoul Hedebouw aangeschreven, maar die had niet geantwoord. Daarom viel het PVDA-Kamerlid aan, uit wraak en "in naam van het volk". De dader stak een mes in het been en zegt dat hij zeker niet de intentie had om te doden.

De zestiger werd in beschuldiging gesteld voor slagen en verwondingen en werd aangehouden. Woensdag bevestigde de raadkamer van Luik het aanhoudingsmandaat, aldus zijn advocaat, meester Houben. De man ging vrijdag in beroep tegen de beslissing. Hij verschijnt in de loop van volgende week voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling.