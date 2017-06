In de vroege namiddag al werd het omgeroepen op het festivalterrein in Werchter om paniek te voorkomen. Rond 15 uur was het dan zover. Dirk Claes (CD&V), de burgemeester van Rotselaar waar Werchter toe behoort, belde naar het Crisiscentrum om de test-sms te laten versturen. Daarna duurde het 20 à 30 minuten vooraleer de meeste mensen op het festivalterrein de sms hadden gekregen.

Let wel: niet iedereen heeft de sms gekregen. Een 4.000-tal festivalgangers kreeg de testsms niet. "Dat heeft meestal met de toestellen zelf te maken", legt bevoegd minister De Croo uit aan VRT Nieuws. "Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen waarvan de inbox op hun gsm-toestel vol zat." Volgens de minister is het niet zo erg dat niet iedereen de sms heeft gekregen. "Ik veronderstel als u een sms krijgt met daarin de melding om het terrein te verlaten, dat u mij -die de sms niet heeft gekregen- gaat meenemen", zegt hij daarover.

Op de weide vonden we ook iemand die een lege sms had gekregen. Hoe groot dat probleem was, is nog niet duidelijk en is voer voor verdere analyse, aldus nog De Croo. De man in kwestie had een Nederlands gsm-nummer, of dat er iets mee te maken heeft, is nog niet duidelijk.