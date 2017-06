"Wij hebben vanmorgen vastgesteld dat de afsluiting van een van de de'uren waar de bagage in moet niet meer naar behoren werkt en dat daarvoor een vervangstuk moest worden voorzien", legt Piet Demeyere van TUI Belgium uit. "We hebben een beetje pech gehad omdat we dat vervangstuk niet zelf hebben."

"We zijn onmiddellijk begonnen andere vliegtuigmaatschappijen te bellen die ook een Dreamliner hebben, maar ook daar hebben ze dat vervangstuk niet", aldus Delmeyere. Het vervangstuk moet nu vanuit de Boeing-fabriek in Seattle worden overgevlogen, en dat neemt wat tijd in beslag.

Na uren zoeken is er een vervangtoestel gevonden. Dat zal wel pas morgen kunnen vertrekken. "De mensen zullen om 15 uur vertrekken met een andere Dreamliner van TUI Nederland", zegt Demeyere. De mensen die moeten terugkomen, zijn tijdig verwittigd en blijven een nachtje extra op hotel.