Even terug naar maart: Roma-zigeuners hadden in de Holstraat in Gent een huis gekraakt terwijl de eigenaars op vakantie waren. Daar was toen veel heisa rond en velen vonden dat dat niet kon, ook de minister van Justitie. Een aanpassing van de wet moest dat oplossen. Minister Geens heeft een wet klaar. De wet is goedgekeurd door de Raad van State, maar er is nog niet over gestemd in het parlement.