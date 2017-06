De beheerder heeft de Facebookpagina ondertussen verwijderd en zich publiekelijk verontschuldigd. Volgens zijn advocaat Luc Deceuninck was hij de controle over zijn 23.000 volgers kwijt geraakt. "Hij had de pagina in 2012 opgericht om te reageren tegen bepaalde wantoestanden, zoals Syriëstrijders die hier nog altijd uitkeringen kregen, etc. Hij raakte ook een beetje de controle kwijt over zichzelf, nadat hij in 2013 werd aangevallen op straat. Mijn cliënt lag een tijd in coma, staat sindsdien op invaliditeit en de daders werden nooit gevat, wat een zekere kwaadheid in hem losmaakte”.