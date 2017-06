Jambon en Geens benadrukken het belang van een duidelijke wetgeving. "Voor de rechtszekerheid is deze nieuwe wet zeer belangrijk. Politiediensten zullen vanaf nu in een heldere context kunnen werken. Waar mensen in illegaal verblijf tot vandaag eenvoudig konden weigeren om de deur te openen als de politie aan de deur stond, zal dat voortaan niet meer mogelijk zijn", klinkt het bij Jambon.

Dat beaamt Geens: "Wie geen papieren heeft en niet meewerkt aan een vrijwillige terugkeer kan niet illegaal in ons land verblijven. Een machtiging van de onderzoeksrechter is nodig om een woning te kunnen betreden. Die regels maken we nu duidelijk. Zo vermijden we in de toekomst procedurefouten."

Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is opgelucht. "Onze diensten krijgen nu een sluitend wettelijk kader om, via een machtiging van de onderzoeksrechter, de woning desnoods met dwang te betreden en de persoon over te brengen naar een gesloten centrum. Dat zal ons terugkeerbeleid fors vereenvoudigen."

Vandaag wordt het voorontwerp goedgekeurd door de ministerraad, waarna het nog groen licht moet krijgen in het Parlement.