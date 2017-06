Weyts schaft gratis theoretisch rijbewijs op school af

Federdrive, de federatie van erkende rijscholen en opleidingscentra, vindt het een logische beslissing van de minister.

"We begrijpen dat je aan een 18-jarige niet de boodschap moet geven om in een auto te kruipen. Dat is een maatschappelijk gegeven. Ook wij hebben al studies gevoerd die uitwijzen dat jongeren almaar later achter het stuur kruipen. Het is niet coherent om ze dan op 18 jaar de boodschap te geven: "Nu moet je dat doen"", vertelt Jeroen Smeesters van Federdrive.

Wel hoopt de federatie dat het vrijgekomen budget zal gebruikt worden voor verkeersveiligheidslessen voor jongeren, iets waar ook Weyts zich in kan vinden. "Daar zijn nog gesprekken over. De vraag is wie die lessen zou geven. Worden die lessen gegeven door experts uit de sector of ziet minister Weyts een ander alternatief?"