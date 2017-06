In het kader van haar plannen voor de hervorming van het ziekenhuislandschap vroeg minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aan het KCE om na te gaan hoeveel bedden we vandaag en in 2025 in de algemene ziekenhuizen - dus niet in bijvoorbeeld de psychiatrische ziekenhuizen - nodig hebben.

Het KCE onderzocht daarnaast ook de huidige en toekomstige behoeften voor een aantal specifieke types van zorg: de materniteiten, complexe kankerchirurgie en radiotherapie.

Operaties bij complexe kankers en radiotherapie zouden enkel nog mogen worden uitgevoerd in een klein aantal ziekenhuizen, met gespecialiseerde expertise, die zo voldoende ervaring kunnen opbouwen en behouden. Hierdoor verhoogt de kans op overleving van de patiënt.

Er zijn daarnaast te veel kleine materniteiten die maar 1 of twee bevallingen per dag hebben. Het KCE berekende dat we tegen 2025 een derde van de huidige bedden in de materniteiten kunnen sluiten.

Tot slot bekeek het KCE ook de uitzonderingen op de tendens naar overcapaciteit: de bedden voor niet-acute zorg en geriatrie. Daaraan is er nu al een tekort en dat zal nog toenemen als er niets gebeurt. Het KCE beveelt aan een aantal van de overtollige gewone ziekenhuisbedden om te zetten in dergelijke bedden, en alternatieven buiten het ziekenhuis uit te bouwen.