Het begint een traditie te worden binnen het Belgische hof: net als koningin Fabiola in 2008 en koning Albert in 2014 viert koningin Paola haar 80ste verjaardag met haar familie en mag de pers aanwezig zijn. Het feestje, mét taart en klassiek concert, werd gehouden in de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo. Een 150 gasten waren aanwezig, onder hen oud-paleismedewerkers en genodigden van de Stichting Koningin Paola, de Muziekkapel Koningin Elisabeth en Missing Children Europe, de drie stichtingen waar ze (ere)voorzitter van is. Onder anderen Edouard Vermeulen van modehuis Natan en Heidi De Pauw van Child Focus hieven het glas.

Koningin Paola herstelt nog steeds van een wervel- en heupbreuk na twee valpartijen, maar daagde zonder krukken op. Ze had wel een wandelstok mee en had de steun nodig van koning Albert om de trappen af te dalen. De koningin verjaart pas op 11 september maar het feestje werd vandaag al georganiseerd, ruim twee maanden op voorhand. Een datum speciaal gekozen vóór de zomervakantie waarop de hele koninklijke familie aanwezig kon zijn. De laatste keer dat ze voltallig waren, was op het huwelijk van prins Amedeo, drie jaar geleden in Italië.