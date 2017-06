Krijgen erkende vluchtelingen te horen dat ze hun gezin mogen overbrengen, dan nog moet er een (soms) lange administratieve weg afgelegd worden, met name bij de gemeentelijke diensten.

Zo verging het de Syriër Basim. Hij kwam uit Turkije ons land binnen, had geluk en werd heel snel erkend. Zijn vrouw en drie dochters waren nog in Turkije. Dus diende hij een aanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken om hen te laten overkomen. Alle documenten waren er: een huwelijksakte, en drie geboorteaktes, voor echt verklaard en gelegaliseerd in Syrië.

Ze mochten overkomen, besliste de Dienst Vreemdelingenzaken. Zeven maanden na de aanvraag kwamen ze aan in België. Basim trok met alle documenten naar de gemeente (Mechelen), met huwelijks- en geboorteaktes in de hand om vrouw en kinderen in te schrijven. Maar dat lukte niet. Ook internationale paspoorten om de identiteit van zijn kinderen te bewijzen maakten geen indruk.

De gemeente wil hem naar Libanon sturen, om de geboorteaktes van zijn kinderen nog eens te laten legaliseren bij de Belgische ambassade (in Syrië is geen Belgische ambassade). "Dat kan ik niet", reageerde Basim. "Dan moet u een DNA-test kunnen voorleggen", was het antwoord van de gemeente. Kostprijs: 280 euro per persoon. In het geval van Basim dus 840 euro. Veel geld, voor een gezin dat leeft op het bestaansminimum.

Maar zelfs met een DNA-test kan een gemeente weigeren, zegt Caritas. Zij hebben een taskforce om vluchtelingen te begeleiden bij gezinshereniging. Basim is geen alleenstaand geval, ook meer en meer Brusselse gemeentes doen moeilijk, zo blijkt.

