Grote terreuroefening om informatie-uitwisseling met Nederland te testen

Op een school in Heist-op-den-Berg vindt vandaag een grote terreur-oefening plaats. Het gaat om een simultane oefening in ons land en Nederland. In de school worden zogezegd 140 leerlingen gegijzeld door drie à vier terroristen van IS. Ambulancediensten, brandweer en speciale eenheden van de federale politie zijn ter plaatse. De oefening is vooral bedoeld om de informatie-uitwisseling en communicatie met Nederland te testen.

