Tot eind dit jaar krijgen de Vlaamse gemeenten de kans om samen te smelten zodat ze op 1 januari 2019, na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, als fusiegemeente van start kunnen gaan. De Vlaamse regering stimuleert dit proces door een financiële bonus. Er is een schuldkwijtschelding van 500 euro per inwoner, met een maximum van 20 miljoen euro per fusie.

Als Pittem, Wingene en Meulebeke zouden samengaan, worden ze er financieel beter van. In 2015 had Pittem een schuld per inwoner van 1.023 euro. Wingene 913 euro. Door een fusie zou de schuld per inwoner in één beweging gehalveerd kunnen worden. Voor Meulebeke zou het een daling met 20% betekenen, met een schuld van 2.559 in 2015. Alles samen levert het een gezamenlijke kwijtschelding van de schulden van bijna 16 miljoen euro op.