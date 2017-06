Minderjarige nieuwkomers in Vlaanderen die de taal nog niet onder de knie hebben worden op weg gezet in het Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen, of OKAN. Dat kan in een apart klasje of in een traject als aanvulling op het reguliere onderwijs. De school beslist.

Uit het onderzoek blijkt dat de coaching de leerlingen onvoldoende voorbereidt op een succesvolle schoolloopbaan. De leerlingen die uit een OKAN-traject komen hebben in het basisonderwijs een kans van één op vijf om hun jaar te moeten overdoen. In het secundair onderwijs worden ze erg vaak naar een BSO-richting als verzorging, voeding of basismechanica toegeleid. Door de jaren heen is ook de doorstroom naar TSO toegenomen, vooral de technische richtingen en handel. Maar OKAN-leerlingen in de tweede graad TSO of ASO hebben maar 50 procent kans op een A-attest.

In het basisonderwijs kiest tachtig procent van de scholen voor een semi-geïntegreerd traject, waarbij de OKAN-leerlingen samen zitten met de reguliere leerlingen en slechts af en toe apart worden genomen om aan hun taalontwikkeling te werken. In het secundair onderwijs worden de OKAN-leerlingen meestal in een aparte groep gezet. De leerkrachten drukken daar in het onderzoek een grote bezorgdheid over uit, omdat ze zich een "eiland" in de school voelen.