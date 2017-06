Volgens toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven moet er nog altijd rekening gehouden worden met verschillende pistes: zowel die van slecht gestookte alcohol als die van kwaad opzet. Het parket wil voorlopig niet meer details geven over het onderzoek.

De effecten van methanol hangen samen met de soort alcohol. "Het effect is des te sterker in waterige dranken zonder ethanol, denk aan frisdranken of water. Bij dranken met klassieke ethanol is er op zich minder gevaar omdat de ethanol functioneert als een soort tegengif. In bijvoorbeeld vruchtencognac (kersen of abrikozen) zitten zelfs kleine hoeveelheden methanol, maar je merkt dat niet door de overmaat aan ethanol."

De redenering is dan ook: hoe sterker de drank, hoe minder gevaarlijk methanol. Dat argument is uiteraard niet zaligmakend, ook de dosis is van groot belang. Hij benadrukt dan ook: "Methanol is not done. Het is en blijft een giftige stof."