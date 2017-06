De gereglementeerde boekenprijs in Vlaanderen gaat in. Nieuwe boeken krijgen in de eerste zes maanden na hun publicatie een gereglementeerde prijs, waarop verkopers maximaal 10 procent korting mogen geven. Na het eerste halfjaar is de boekenprijs weer vrij. De maatregel moet de boekensector "versterken en wapenen voor de toekomst".

Er worden ook twee websites gelanceerd. Een eerste is er voor professionals in de sector en is gekoppeld aan de ISBN-databank. Via dat webadres kunnen uitgevers en importeurs dan de gereglementeerde prijs ingeven. Die info is te raadplegen op een publiek toegankelijke webstek waar de boekenliefhebber de gereglementeerde boekenprijs kan consulteren.