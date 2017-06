Hoe zorgwekkend is de uitbraak van mazelen in Gentse gevangenis?

In de gevangenis van Gent zijn mazelen uitgebroken. Twee gedetineerden zijn zelfs overgebracht naar het ziekenhuis. Dat is opmerkelijk, want in ons land zijn de meeste mensen ingeënt tegen mazelen, of hebben ze de ziekte gehad.

