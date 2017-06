Begrijp je, vanuit wat jij als documentairemaker hebt gezien, wat deze anonieme agent wil zeggen?

"Ik ben het niet met alles uit de brief eens. Ik vind dat hij bij momenten nogal ‘chargeert’, maar anderzijds begrijp ik natuurlijk wel die boosheid. Ik kan alleen praten over wat ik heb gezien in Brussel West en daar is het meer dan schering en inslag. Het is gewoon dagelijkse kost geworden: het verbaal uitschelden van politieagenten. Het is vaak ook op het randje van fysiek geweld. Dat je denkt van: “Kan dit allemaal?”. Je merkt ook dat agenten daar niet altijd op kunnen of mogen reageren. Er is een soort van ‘zedenloosheid’, zonder remmingen, waarbij de politie alleen nog maar met een stuitend gebrek aan ontzag wordt behandeld.

In de Facebookpost staat: “U slaat mij. U valt mij aan, maar als ik zou terugslaan dan wordt mij machtsmisbruik verweten”. Heb je die frustratie ook gevoeld bij die agenten?

Absoluut. Ik heb zelf situaties meegemaakt waarbij ik dacht: “Goh, als ik in de schoenen van de agenten zou staan, ik zou niet rustig blijven. Omdat je merkt dat pesterijen op een zodanig niveau zitten dat je over stalen zenuwen moet beschikken om niet te reageren. Alles wordt gedaan in de hoop dat er wordt gereageerd. We hebben heel vaak gezien dat mensen agenten beginnen uitschelden met de gsm in de aanslag. Alles wordt gefilmd en van zodra je als agent één centimeter boven de lijn gaat, dan weet je dat je een halfuur later op Facebook staat. Het gaat om voortdurende provocaties."