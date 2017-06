Chauffeurs De Lijn Limburg staken uit protest tegen dienstroosters

De actie heeft niks te maken met de staking die voor de volgende dagen is aangekondigd in heel Vlaanderen. Volgens het personeel in Limburg worden de rij- en rusttijden onvoldoende gerespecteerd. Vandaag rijdt maar 1 bus op 2 in Limburg.

