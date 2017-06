Voorlopig raken directie en vakbonden het dus niet eens over de nieuwe arbeidsorganisatie vanaf eind 2020. Dan loopt de huidige beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid af. De privésector krijgt vanaf dan meer kansen. Volgens de directie is het daarom noodzakelijk dat de arbeidsorganisatie efficiënter gemaakt wordt. Ook over de loonsopslag is er nog geen overeenkomst.

De vakbonden gaan dus door met de aangekondigde staking. Chauffeurs die het werk willen neerleggen mogen zelf één van de vier stakingsdagen kiezen, namelijk vrijdag, zaterdag, zondag of maandag.