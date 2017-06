Op beelden van bewakingscamera's was te zien hoe een man met een blauwe jas urenlang rondhing in de buurt van de plaats waar de vrouw gevonden werd. Al snel werd "de man met de blauwe jas" de hoofdverdachte. Het parket kan nog niet bevestigen of de man die nu opgepakt is wel degelijk "de man met de blauwe jas" is. Op de Facebookpagina van de man die door Roemeense media aangewezen wordt als de opgepakte verdachte, staan er wel veel foto's van de man in Knokke met een blauwe jas.