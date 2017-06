Aan de KU Leuven verscheen een doctoraatsonderzoek van organisatiepsycholoog Henk Sollie over hoe speurders omgaan met stress. Om zich mentaal te wapenen blijken politierechercheurs vooral naar de technische kant van de zaak te kijken. "We focussen ons niet op de daad zelf, maar naar bijvoorbeeld het nachtkastje, de krant of het colablikje dat in beeld komt. Is dat een krant die in België wordt verspreid? Enzovoort", legt De Waele uit. Toch blijft het zwaar. "Eigenaardig genoeg blijven niet altijd de gruwelijkste beelden hangen. Bij bepaalde beelden krijg je een bepaalde emotie en die emoties blijven dan dwalen in je hoofd, op korte of lange termijn."