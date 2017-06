In de baan en in de verlichtingspalen zullen er sensoren komen. Die staan in verbinding met de speciale software in de zelfrijdende wagens. Zo krijg je een data-uitwisseling, die in nano-seconde gebeurt. De auto beschikt over informatie van de plaats zelf, maar ook van kilometers vooruit. Hierdoor kan de auto snel op veranderende verkeerssituaties reageren en zelfstandig zijn weg vervolgen.