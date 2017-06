Wil je sterk genoeg staan om een kans te maken op de arbeidsmarkt, dan scherp je best je digitale communicatievaardigheden aan. Solliciteren, een opleiding volgen of gewoon communiceren met je toekomstige werkgever, voor heel wat werkzoekenden is het evident maar voor een aantal van hen zeker niet.

Uit een analyse van de VDAB, de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling, blijkt namelijk dat een kwart van de werkzoekenden die aangesloten zijn bij de organisatie, geen mail gebruikt en online niet bereikbaar is.

"Het gaat vooral om laaggeschoolden en oudere werkzoekenden", zegt Shaireen Aftab van de VDAB, "niet iedereen is dus mee met de digitale evolutie." Volgens Aftab wil dat echter niet zeggen dat al die werkzoekenden digitale analfabeten zijn. "Sommigen hebben wel digitale vaardigheden maar gebruiken gewoon geen e-mail."

Werkzoekenden die niet gecontacteerd kunnen worden per mail, bereikt de VDAB gewoon per brief. "Maar we bieden ook opleidingen aan om de digitale communicatievaardigheden van de werkzoekenden te versterken. Niet enkel om gemakkelijk met ons te communiceren, maar ook zodat ze sterker staan op de arbeidsmarkt", besluit Aftab.