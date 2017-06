De problemen zijn dus nog niet opgelost binnen het bedrijf. "Het was een relatief grote aanval", zegt Cosyn. "Onze IT-dienst, die de hele nacht heeft doorgewerkt, heeft er wel alle vertrouwen in dat vandaag alle problemen opgelost zullen raken."

Het bedrijf had nochtans zijn voorzorgen genomen na de laatste cyberaanval. "We waren op de hoogte van het vorige virus en we hebben een relatief goed en waterdicht IT-systeem. We maken elke dag back-ups van onze hele server. We waren dus voorbereid, maar zoals je ziet bij andere bedrijven: één verkeerde klik kan een heel systeem platleggen. Door de voorbereiding is de impact op IT-vlak bij ons klein. We hebben maar één voormiddag werk verloren."

Zal het bedrag van 300 dollar aan bitcoins betaald worden? "Zeker niet", klinkt het kordaat. "We hebben direct aangifte gedaan bij de politie. Zij hebben ons ook aangeraden om geen bitcoins te betalen. We gaan de oplossing intern zoeken." Voor de cyberaanval wordt opnieuw gekeken naar Oekraïne. Cosyn bevestigt dat het bedrijf een link heeft met het land. "We hebben daar een vestiging. We vermoeden dat er via daar een failure in het systeem is gekomen. Maar ons intern onderzoek loopt nog."