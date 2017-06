De voorbije dagen waren er meerdere berichten over geweld tegen politieagenten, in onder meer Antwerpen. Voor Jambon is deze agressie onaanvaardbaar. Hij pleit al langer voor een nultolerantie op dit vlak. Maar naast een streng handhavingsbeleid is er volgens hem ook nood aan een betere opvang en financiële regeling voor agenten die het slachtoffer worden van zware agressie.

De huidige arbeidsongevallenverzekering dekt niet alle kosten, waardoor de agenten zelf kosten moeten bijpassen.

De regeling zal gelden voor lokale en federale agenten die gewond raken door ernstige gewelddaden. Een commissie van experts zal oordelen wat ernstig is en wat niet.