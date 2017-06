Geweld tegen de politie. Het komt dezer dagen uitgebreid aan bod in de media na enkele incidenten in Antwerpen tussen agenten en allochtone jongeren. Maar volgens vakbondsman Houssin is het een veel breder fenomeen. "Het was in de jaren 90 al een groot probleem en het beperkt zich zeker niet tot bepaalde bevolkingsgroepen, wijken of de ramadan."

Volgens Vincent Houssin wordt het geweld tegen agenten ook almaar driester. "In Bergen werden mensen aangevallen - en dat was helemaal niet door een allochtone persoon - door iemand met een boomzaag. Dat is het scenario van een horrorfilm." Allemaal het gevolg van het "geitenwollensokken beleid van jaren ver", klinkt het.