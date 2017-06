De topman van de Belgische Cybersecurity denkt dat we in de toekomst wel vaker dergelijke ernstige incidenten zullen meemaken. "Er is veel geëvolueerd in vergelijking met tien jaar geleden. Wie had destijds een smartphone? De mogelijkheden via het internet zijn fantastisch. De criminelen spelen daarop in."

"We moeten zorgen als overheid, maar ook als veiligheids- en softwarebedrijven dat we mee die evolutie volgen. Ik denk dat we dat kunnen. Nieuwe incidenten zullen ervoor zorgen dat globaal gezien de veiligheid van onze smart-tv of slimme koelkast voldoende hoog wordt."

De Bruycker laat ook weten dat er momenteel een "zeer grote internationale samenwerking" ontstaat rond cyberaanvallen. Zo komt er in oktober een grote campagne voor anti-phishing. Daar zal een systeem worden uitgerold waarbij mensen automatisch verdachte mails zullen kunnen doorsturen. "Zo kunnen we de bescherming heel snel aanpassen zodanig dat de criminelen weinig kans maken."