Nadat iedereen zich had verzameld in een van de vleugels van het kasteel, met uitzicht op de koninklijke serres, kwamen “Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin" binnen, zoals ze werden aangekondigd. Mathilde, in een opvallend geel ensemble, de koning strak in het pak en hij sprak snedig en duidelijk. “Wij willen u van harte danken voor wat u doet voor de bevolking, maar ook voor uw steun ter gelegenheid van onze talrijke terreinbezoeken."

"Ik hield eraan het u meteen te zeggen, namens onze familie, mochten we het niet aan elk van u individueel kunnen uitdrukken.” De koning sprak in nog ruimere bewoordingen over de belangrijkheid van het burgemeestersambt, wat applaus uitlokte.