Het Antwerpse reclamebureau These Days, een onderdeel van WPP, bevestigt dat het is getroffen door de cyberaanval. Bedrijfsleider Erwin Jansen zegt dat het bedrijf maar deels getroffen is en dat ze kunnen blijven werken.

Volgens Jansen heeft het veiligheidssysteem van WPP goed gewerkt. Het WPP-netwerk is niet getroffen en verschillende bureaus zijn maar deels getroffen omdat ze grotendeels met Apple-computers werken en in mindere mate met Windows-pc's, die het doelwit zijn van de aanval met gijzelsoftware.

Omdat het bedrijf over goede back-ups beschikt, kunnen computers die toch gegijzeld werden, opnieuw geïnstalleerd worden, zodat ze daardoor weer virusvrij zijn. These Days benadrukt dat er geen risico is voor klantendata en andere bedrijfscommunicatie.

In de haven van Zeebrugge is de APM-terminal van de Deense rederij Maersk getroffen. Dat bevestigt havenbaas Joachim Coens. Daar is men overgeschakeld op manueel werken. In de haven van Antwerpen zijn voorlopig geen problemen gemeld.

Ook het Belgische filiaal van koerierbedrijf TNT bevestigt dat het problemen heeft met zijn computers, maar de bedrijfsleiding is nog aan het bekijken hoe groot de schade is.