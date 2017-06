Auteur: Belga

Belga De correctionele rechtbank van Brussel heeft Kevin W., een jonge Fransman die in de omgeving van Luik woont, een straf van 20 maanden cel met uitstel gegeven. De jongeman had als Downsec Belgium in 2015 en 2016 ingebroken in de computersystemen en websites van bedrijven, banken, politieke partijen en openbare instellingen.