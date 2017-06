Ondanks de algemeen dalende trend, zijn er toch een aantal misdrijven dat toeneemt. In 2016 werden er 10 procent meer gevallen van cybercrime geregistreerd dan in 2015. De politie wijst vooral op een sterke toename van bankkaartfraude.

Het verbaast natuurlijk niet dat er in 2016 een sterke stijging was van het aantal terrorismedossiers. Er werden 25,3 procent meer processen-verbaal opgesteld dan in 2015. Het aantal PV's over mensenhandel steeg ook, met bijna 45 procent.