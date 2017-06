Maar die uitleg klopt niet, zegt minister-president Bourgeois, die ontkent dat de Vlaamse regelgeving zou opleggen dat elke gemeente moet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur. Ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans noemde de geplande uitbreiding een fout signaal en complete waanzin en riep de gemeenten op de nieuwe statuten niet goed te keuren.

De statutenwijziging is nu afgevoerd van de Algemene Vergadering en TMVW gaat werk maken van een aangepaste versie. In een mededeling zegt de intercommunale dat de procedure om aan de regelgeving te voldoen, een jaar geleden werd opgestart. "Tegelijk evolueerden echter de inzichten inzake organen, mandaten en vergoedingen. De voorbije weken kan in dat verband van eens stroomversnelling gesproken worden. Dit laat Farys/TMVW toe te besluiten dat er voldoende draagvlak is om de lopende procedure tijdelijk te bevriezen, teneinde ook de recentste inzichten onmiddellijk in de nieuwste statuten te verwerken."