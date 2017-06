"We zitten geleidelijk aan in onstabiele lucht met meer opwaartse luchtbewegingen", legt Deboosere uit. Wisselvallig weer dus. Voor deze namiddag en avond worden fikse buien voorspeld, eventueel in combinatie met onweer. "Felle rukwinden blijven daarbij uit, maar een beetje hagel is niet uitgesloten", aldus onze weerman.

Door de droogte en de hitte van de afgelopen weken staat de grond kurkdroog. Op korte tijd veel neerslag is dus het ideale recept voor wateroverlast. Veel water kan onmogelijk doordringen in de grond en wordt dan maar oppervlakkig afgevoerd.

En het gaat in de loop van deze week nog meer regenen. Wie naar de weerkaarten kijkt, ziet voorlopig al tot zondag neerslag. Maar dat zal niet voldoende zijn om de aanhoudende droogte in 1-2-3 op te lossen. "Qua neerslaghoeveelheid staan we maanden achter, dat valt niet in enkele dagen in te halen. Extreme droogte kunnen we enkel doorbreken met langdurige depressies. Droogte verdwijnt even geleidelijk en traag als ze komt", stelt Deboosere.