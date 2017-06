Start de zomer (en Rock Werchter) zonder bussen?

De vakbonden overleggen vanmorgen over een gezamenlijk vakbondsactie op 30 juni, 1 juli en 3 juli. Ze willen staken omdat ze ontevreden zijn over een loonsverhoging die beloofd was. De socialistische vakbond ACOD heeft haar leden alvast opgeroepen om eind deze week het werk neer te leggen.

"We vragen een loonsverhoging van 1,1 procent, waar we volgens de beheersovereenkomst ook recht op hebben", zegt Rita Coeck van de socialistische vakbond. "Maandenlang hebben daarover in alle rust met de directie overlegd maar nu horen we dat die alleen maar een loonsverhoging wil doorvoeren als we ook andere maatregelen aannemen. En die maatregelen zullen het personeel veel meer kosten dan de loonsverhoging van 1,1 procent ooit zal opbrengen."