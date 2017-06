Op het proces van de zogenaamde kasteelmoord is er grote discussie over een mail die terechtkwam bij een krantenjournalist. Daarin stond dat Evert dC, de derde beklaagde van de kasteelmoord, 6 maanden werd afgeluisterd door een celgenoot. De advocaat van Evert dC heeft ontdekt dat die zogenaamde celgenoot een meester-oplichter is die zich ook al in andere grote processen voordeed als kroongetuige. Ondermeer op een proces in Nederland over de moord op 3 motards van Nomads in 2004. Hij gaf op dat proces allerlei belangrijke informatie, die achteraf volledig verzonnen bleek te zijn.