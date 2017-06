Wie veilig in zee wil zwemmen moet eigenlijk vooral naar de vlaggen kijken. "Een rode vlag is een absoluut zwemverbod, dan mag je niet in het water", zegt de redder. "Ofwel staan er geen redders of het is verontreinigd." Als de groene of gele vlag wappert is er wel bewaking. "Als je tussen de gele boeien zwemt, ben je veilig. Als je dan ook nog de instructies van de redder opvolgt, ben je heel goed bezig."

Los van het zwemmen in de onbewaakte zone vraagt de hoofdredder om kinderen goed in de gaten te houden. "Het kan heel snel gaan. Verdrinken gebeurt niet zoals in "Baywatch" waar ze nog 30 seconden staan te zwaaien en te roepen", zegt de hoofdredder. "Zo gaat het helemaal niet. Een à twee golven en ze komen niet meer boven."