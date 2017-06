In 2010 werd Léopold Storme veroordeeld tot 26 jaar gevangenis voor de moord op zijn ouders en zus in hun stoffenwinkel in de Brusselse Marollenwijk. Hij zat sinds 2007 in de gevangenis, maar kwam begin dit jaar vervroegd vrij onder voorwaarden. Zo moest hij onder andere een vaste woonplaats hebben, kreeg hij psychologische begeleiding, en mocht hij geen drugs of alcohol nemen.