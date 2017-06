De "Belgian Plegde", een initiatief van de Federatie van de Voedingsindustrie (Fevia), de vertegenwoordiger van de Belgische handel en diensten (Comeos) en de Unie van Belgische Adverteerders (UBA), werd gelanceerd in 2012. Verschillende bedrijven zetten er toen hun handtekening onder en beloofden zo om reclame voor kinderen jonger dan 12 te beperken in de geschreven media, op televisie en via het internet.

In de uitgebreide "Belgian Pledge" komen daar nu 9 communicatiekanalen bij. Het gaat om bedrijfsprofielen op sociale media, interactieve spelletjes, radio, bioscoop, dvd- en cd-rom, mobile en sms marketing, direct marketing, product placement en outdoor marketing.

Bovendien komen er ook 21 nieuwe leden bij, waardoor het totaal aantal bedrijven dat zijn handtekening onder de "Belgian Pledge" heeft gezet, uitkomt op 55.