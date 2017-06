"Vanaf september moeten de zonnecentra een verplichte gezondheidswaarschuwing ophangen", reageert Kris Peeters op het advies van de Hoge Gezondsheidsraad om zonnebanken te verbieden. "Ze moeten duidelijk aangeven dat het gebruik van een zonnebank kanker kan veroorzaken."

Peeters wijst er ook op dat er dit jaar meer controles worden uitgevoerd, nadat is gebleken dat in 2016 nagenoeg geen enkel centrum met alle regels in orde was. Er zijn dit jaar al 150 controles uitgevoerd, tegenover 199 in heel 2016. "De resultaten zullen beter moeten zijn dan vorig jaar", zegt hij.

De CD&V'er heeft ook de sector opnieuw uitgenodigd naar aanleiding van het rapport en heeft deze week een overleg met Europees commissaris voor de Interne Markt Elzbieta Bienkowska, waar hij het onderwerp zal aankaarten. Het gesprek met de commissaris zal voornamelijk gaan over de stralingsnormen van de zonnebanken, die nog niet in heel Europa worden nagevolgd.