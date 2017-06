Komende vrijdag is er een Algemene Vergadering bij Farys. Daar wordt beslist over een wijziging in de statuten. Het aantal leden in de raad van bestuur wordt opgetrokken naar 114; nu is dat nog 36. Er worden ook 142 leden aangewezen in de raad van bestuur van TMVS (een nieuw op te richten intergemeentelijk samenwerkingsverband). Op die manier krijgen ook de kleine gemeenten een zeg in het bestuur van de intercommunale.

Minister Homans, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, is niet te vinden voor de verhoging van het aantal mandaten. Ze vindt het een fout signaal. De voorbije maanden was er veel te doen over politici die mandaten cumuleren en daarvoor een extra vergoeding opstrijken. In Vlaanderen hebben de politieke partijen afgesproken om het aantal leden in raden van bestuur te beperken tot maximaal 15.