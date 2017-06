Rond kwart na drie gisterennamiddag moest de politie tussenkomen in de Jan De Laetstraat in Antwerpen. Een groep jongeren zou zich gekeerd hebben tegen deze politietussenkomst. "De politie probeerde de boel onder controle te krijgen en iedereen te kalmeren, maar dat is niet gelukt met een verdere escalatie tot gevolg", aldus parketwoordvoerdster Stéphanie Chomé. Twee agenten liepen een arbeidsongeschiktheid op van 5 en 3 dagen.