Heel binnenkort is het voor een half miljoen Vlaamse kinderen en jongeren weer zover: dan vertrekken ze op kamp. Elke zomer worden er niet minder dan 7.000 kampen georganiseerd. De kampen zijn alles samen goed voor 10 procent van de toeristische sector in ons land. Om alles in goede banen te leiden, is vandaag een kampcharter ondertekend tussen de organisatoren van jeugdkampen, de uitbaters van kampplaatsen en gastgemeenten waar kampen worden georganiseerd.